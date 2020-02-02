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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 02 شباط 2020 01:11 ص

اللجنة القانونية: إجراء الانتخابات المبكرة مشروط بحل البرلمان

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استبعدت اللجنة القانونية النيابية اجراء انتخابات برلمانية مبكرة، مؤكدة انها تحتاج الى حل البرلمان، واكمال الاجراءات الفنية من قبل مفوضية الانتخابات.
وقال عضو اللجنة النائب، صائب خدر، في تصريح صحفي، ان “الدستور العراقي وضع الخطوط العامة للسياسة الاقتصادية والقانونية والسياسية في البلاد، ولا توجد مادة دستورية تحدد عمر الحكومة التي تأتي بعد المستقيلة او فقرة تشير الى طبيعة عمل الحكومة الانتقالية”.
ولفت الى ان “هناك توقيتات دستورية محددة لعمر البرلمان والحكومة ورئيس الجمهورية، إلا انها لم تحدد عمر الحكومة الانتقالية”.
واضاف، ان “رئيس الوزراء الجديد لا يمكن له ان يعلن عن انتخابات مبكرة دون ان يحل البرلمان نفسه، ويأخذ تطمينات من مفوضية الانتخابات بإكمال جميع الاجراءات الفنية للانتخابات، ودون ذلك لا يمكن الاعلان عن انتخابات برلمانية مبكرة”.
واشار الى انه “في ظل الوضع الراهن فمن الصعب اجراء انتخابات مبكرة لكون الوضع السياسي ما زال مشحونا، وعندما تفوز احدى القوائم او الاحزاب سيشكك الاخرون بشفافية الانتخابات، وبالتالي ستخلق مشاكل اكثر، لذلك ربما رئيس الحكومة الجديد سيكمل ما تبقى من عمر الحكومة الحالية”.

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