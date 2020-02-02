الحلبوسي يبحث تشكيل حكومة عراقية تلبي احتياجات الشعب مع السفير الأمريكي

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، مع السفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر تشكيل حكومة عراقية تلبي احتياجات الشعب.



وذكر بيان لمكتب الحلبوسي أن الأخير استقبل تولر، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعم العراق، وتعزيز التعاون في المجالين الأمني والاقتصادي.



واضاف البيان، انه تم بحث أيضا ملف تشكيل حكومة جديدة قوية تضع رؤية واضحة لتنفيذ الخطوات الإصلاحية، وتكون قادرة على تلبية احتياجات الشعب العراقي، فضلا عن ملف الانتخابات القادمة وتهيئة الظروف المناسبة لإجرائها.



الجدير بالذكر أن محمد توفيق علاوي أعلن، اليوم السبت، عن تكليفه من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح بتشكيل الحكومة، وفيما دعا المتظاهرين الى الاستمرار بالتظاهرات، أكد أنه لا يستحق المنصب إذا لم يحقق مطالبهم.



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