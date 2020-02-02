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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 02 شباط 2020 12:51 ص

بسبب كورونا.. روسيا تفرض تأشيرات على السياح الصينيين

كورونا

فرضت روسيا تأشيرات على السياح الصينيين بسبب فيروس كورونا المستجد، وفقًا لما ذكرته "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها.

وفي سياق متصل، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في برقية إلى نظيره الصيني شي جين بينج، استعداد بلاده لتقديم المساعدة اللازمة للشعب الصيني الصديق، في مواجهة عدوى فيروس "كورونا" القاتل.

وجاء في بيان صدر عن الكرملين: "بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية إلى الرئيس الصيني شي جين بينج يعرب فيها عن خالص تعاطفه ودعمه لجميع العائلات المنكوبة في الصين، متمنيًا للمرضى بالشفاء العاجل".
وأضاف البيان، أن الرئيس بوتين، "أكد أن السلطات الروسية المختصة تركز على توثيق التعاون مع الهيئات الصينية ذات الصلة، من أجل التغلب بشكل عاجل على هذا التهديد المشترك".
وأعرب بوتين عن ثقته بوقف الصين انتشار هذا المرض وتقليل الأضرار الناجمة عنه، بفضل الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها القيادة الصينية.

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