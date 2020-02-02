داعش يخطف شقيقين في منطقة"زنانة" بين ديالى والسليمانية

كشف مصدر محلي في محافظة ديالى، السبت، باقدام تنظيم داعش على خطف شقيقين في منطقة زنانة على الحدود مع السليمانية.



وقال المصدر، إن "تنظيم داعش خطف شقيقين في العقد الرابع من عمرهما قرب منطقة زنانة التابعة الى قضاء كفري جنوب السليمانية قرب الحدود الفاصلة مع ديالى".



واضاف المصدر، ان "فريق امني مشترك بدء عملية بحث وتحري في منطقة الحادث الذي يعد الاول من نوعه في منطقة تعيش استقرار امني منذ سنوات طويلة".