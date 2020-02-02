نائب بكشف طلب الرئيس العراقي بالاجتماع مع النواب المستقلين لحسم ملف رئاسة الحكومة

كشف عضو مجلس النواب، عبود العيساوي، اليوم السبت، عن طلب رئيس الجمهورية برهم صالح، الاجتماع بالنواب المستقلين لحسم ملف تكليف رئيس للوزراء.



وقال العيساوي، إن الرئيس صالح طلب لقاء عدد من النواب المستقلين في اجتماع بالقصر الرئاسي لبحث المستجدات الأخيرة، بينها ملف حسم رئاسة الحكومة.



وأضاف أن هناك مشاورات مكثفة من المؤمل يتم فيها حسم ملف رئاسة الوزراء اليوم.

واجتمع رئيس الجمهورية، برهم صالح، في وقت سابق اليوم السبت، مع قادة الكتل السياسية لحسم تسمية رئيس للحكومة المؤقتة.