مبعوث الناتو السابق بالعراق: علاوي يستحق الدعم الاميركي الكامل

أكد المبعوث السابق للتحالف الدولي في العراق بقيادة الولايات المتحدة، بريت ماكغورك، اليوم السبت، أن محمد توفيق علاوي، خيار قوي لرئاسة وزراء العراق، فيما أشار إلى أن الأخير يستحق الدعم الأميركي الكامل.



وقال ماكغورك، في تغريدة له على تويتر، إن "محمد علاوي خيار قوي لرئيس وزراء العراق لكنه سيواجه نفس التحديات بالنظر إلى تشكيلة البرلمان العراقي بعد انتخابات 2018".



وأضاف: "دعونا نأمل أن يتمكن من تنفيذالإصلاحات مع توجيه العراق نحو انتخابات جديدة خاضعة لمراقبة الأمم المتحدة"، مؤكداً أن علاوي يستحق الدعم الأمريكي الكامل والمبكر.