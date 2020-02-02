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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 02 شباط 2020 12:03 ص

فريق الدفاع المدني : تنقذ شخصين بعد اخماد حريق في الكرادة وسط بغداد

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اعلنت مديرية الدفاع المدني، السبت، عن السيطرة على حريق اندلع داخل فندق شيراتون وسط بغداد.

وذكرت المديرية في بيان  لها ان “فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على حادث حريق خلال دقائق اندلع داخل غرفة في الطابق الارضي من فندق عشتار شيراتون دون اي اصابات تذكر”.

وأضاف أنه “بعد رجوع الفرق من موقع الشيراتون تم مشاهدة نيران مشتعلة داخل شقة في منطقة الكرادة وتمكنت الفرق من اخماد النيران داخل الشقة وانقاذ شخصين”.
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أخر تعديل: الأحد، 02 شباط 2020 12:27 ص
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