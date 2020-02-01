بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 02 شباط 2020
آخر الأخبار
توفيق علاوي يشكر صالح لتكليفه بتشكيل الحكومة ويتعهد بالتهيئة لإجراء انتخابات مبكرة متظاهرو التحرير: نرفض وجوه الطبقة السياسية جميعاً والساحة بيتا للعراقيين جميعاً اتفاق على تولي علاوي منصب رئاسة الوزراء ويتوجه إلى قصر السلام.. والهاشمي: سيجلب المزيد من الانسدادات مصر تصدر أحكاما بإعدام 37 إرهابيا من بينهم عشماوي القادم من ليبيا في قضية أنصار بيت المقدس الكويت تسلم 19 سجينا إيرانيا لطهران زلزال جديد بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر يضرب شرقي تركيا التميمي: 25 شكوى في المحاكم الدولية ضد مسؤولين عراقيين متورطين بقتل المتظاهرين الدهلكي: 350 عائلة نازحة لا تستطيع العودة لمنازلها بسبب سيطرة الميليشيات للمرة الثانية خلال أسبوع.. طائرة إيرانية تنحرف عن مسارها أثناء الهبوط داغر: نظام الطائفية والمحاصصة الذي يدافع عنه أحزاب السلطة قبره المتظاهرون
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 01 شباط 2020 11:11 م

مبعوثة الأمم المتحدة للعراق تعلق على تكليف علاوي برئاسة الحكومة

جينين هينيس بلاسخارت

أعربت جينين هينيس بلاسخارت المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، اليوم السبت، عن ترحيبها بتكليف محمد توفيق علاوي لرئاسة الوزراء، فيما دعته للاسراع في تحقيق الإصلاحات الجوهرية والمطالب المشروعة للشعب العراقي.


وقالت بلاسخارت إن العراق بحاجة ماسة للمضي قُدماً، إذ يواجه رئيس الوزراء المكلف مهمة ضخمةً: هي تشكيلُ مجلس الوزراء بسرعةٍ ومصادقة البرلمان للمُضي قُدماً في إصلاحاتٍ هادفة تُلبي المطالب الشعبية وتُحققُ العدالة والمساءلة.


وأضافت: "لا يزال الطريق إلى الأمام محفوفاً بالصعوبات، وسيتطلب إحراز التقدمِ دعمَ جميع الجهاتِ الفاعلةِ لعمل رئيس الوزراء المكلف خدمةً للشعب العراقي"، موضحة أن “الالتزامات التي وردت في بيان رئيس الوزراء المكلف تُلبي الكثيرَ من مطالب المحتجين السلميين".


وأكدت أن "في حين أن هذا يُعدّ بالتأكيد مؤشراً مشجعاً وجديراً بالترحيب، فإن الشعب العراقي سيحكُم في نهاية المطاف على قيادة البلاد من خلال النتائج والإنجازات".


وتابعت: "لقد دعت الأمم المتحدة مراراً وتكراراً جميع أصحاب الشأن إلى تجاوز حالة التحزب ووضع المصلحة الوطنية أولاً، لقد حان الوقت للعمل. وتحث السيدة هينيس-بلاسخارت على ألا يُدّخَر جهدٌ لإخراج العراق من أزمته، وستواصل الأمم المتحدة دعم الشعب العراقي وحكومته لبناء عراقٍ أكثر سِلماً وعدلاً وازدهاراً".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
qaaaaa (1)

اللجنة القانونية: إجراء الانتخابات المبكرة مشروط بحل البرلمان 02 شباط 2020 01:12 ص

qaaaaa (1)

اللجنة القانونية: إجراء الانتخابات المبكرة مشروط بحل البرلمان 02 شباط 2020 01:11 ص

14122020_75e25c53-9649-4d1d-b95b-e47e22cc86fa

الحلبوسي يبحث تشكيل حكومة عراقية تلبي احتياجات الشعب مع السفير الأمريكي 02 شباط 2020 01:04 ص

رئيس الجمهورية برهم صالح

نائب بكشف طلب الرئيس العراقي بالاجتماع مع النواب المستقلين لحسم ملف رئاسة الحكومة 02 شباط 2020 12:37 ص

359

الموسوي: اختيار" علاوي" ينسجم مع المرحلة الحالية لقيادة الحكومة... بشكل إيجابي 02 شباط 2020 12:25 ص

بريت ماكغورك مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العراق

مبعوث الناتو السابق بالعراق: علاوي يستحق الدعم الاميركي الكامل 02 شباط 2020 12:12 ص

79223744_2525108427735501_5714426134465085440_n

بلاسخارت : ترحب بتكليف علاوي لرئاسة الوزراء وتدعوه لتنفيذ الإصلاحات 01 شباط 2020 11:48 م

الحلبوسي

الحلبوسي يؤكد على ضرورة تشكيل حكومة تتبنى الخطوات الإصلاحية 01 شباط 2020 11:19 م

التعليقات