مبعوثة الأمم المتحدة للعراق تعلق على تكليف علاوي برئاسة الحكومة

أعربت جينين هينيس بلاسخارت المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، اليوم السبت، عن ترحيبها بتكليف محمد توفيق علاوي لرئاسة الوزراء، فيما دعته للاسراع في تحقيق الإصلاحات الجوهرية والمطالب المشروعة للشعب العراقي.



وقالت بلاسخارت إن العراق بحاجة ماسة للمضي قُدماً، إذ يواجه رئيس الوزراء المكلف مهمة ضخمةً: هي تشكيلُ مجلس الوزراء بسرعةٍ ومصادقة البرلمان للمُضي قُدماً في إصلاحاتٍ هادفة تُلبي المطالب الشعبية وتُحققُ العدالة والمساءلة.



وأضافت: "لا يزال الطريق إلى الأمام محفوفاً بالصعوبات، وسيتطلب إحراز التقدمِ دعمَ جميع الجهاتِ الفاعلةِ لعمل رئيس الوزراء المكلف خدمةً للشعب العراقي"، موضحة أن “الالتزامات التي وردت في بيان رئيس الوزراء المكلف تُلبي الكثيرَ من مطالب المحتجين السلميين".



وأكدت أن "في حين أن هذا يُعدّ بالتأكيد مؤشراً مشجعاً وجديراً بالترحيب، فإن الشعب العراقي سيحكُم في نهاية المطاف على قيادة البلاد من خلال النتائج والإنجازات".



وتابعت: "لقد دعت الأمم المتحدة مراراً وتكراراً جميع أصحاب الشأن إلى تجاوز حالة التحزب ووضع المصلحة الوطنية أولاً، لقد حان الوقت للعمل. وتحث السيدة هينيس-بلاسخارت على ألا يُدّخَر جهدٌ لإخراج العراق من أزمته، وستواصل الأمم المتحدة دعم الشعب العراقي وحكومته لبناء عراقٍ أكثر سِلماً وعدلاً وازدهاراً".