توفيق علاوي: يدعو الى اطلاق حوار مباشر مع المتظاهرين ... متعهدآ بحمايتهم

دعا رئيس الوزراء المكلف "محمد توفيق علاوي" الى "اطلاق حوار مباشر مع المتظاهرين وساشرف على هذا الحوار لحل ازمات البلد والوصول به الى بر الامان"، متعهداً بـ"حماية المتظاهرين السلميين واطلاق سراح الابرياء".

وتابع "ساشكل فريق استشاري في مكتب رئيس الوزراء بمشاركة ممثلين من المتظاهرين"، داعياً الى "الاستمرار في التظاهرات لتحقيق الاصلاحات المنشودة".



وقال علاوي، اؤكد الالتزام بتوفير اكبر قدر من فرص العمل للمواطنين من خلال البدء بمشاريع صناعية واستثمارية ووضع الاسس للاقتصاد الريعي وعدم الاعتماد على النفط".

وتعهد علاوي بـ"محاربة الفساد وحل الهيئات الاقتصادية وتحقيق الامن والامان لكافة ابناء الشعب وحصر السلاح بيد الدولة والامتناع عن استخدام الاسلحة الحية"، كما تعهد بـ"حماية العراق من اي تدخل خارجي والا اسمح ان يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات"



وأعلن محمد توفيق علاوي، اليوم السبت (1 شباط 2020)، عن تكليفه من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح بتشكيل الحكومة، وفيما دعا المتظاهرين الى الاستمرار بالتظاهرات، أكد أنه لا يستحق المنصب إذا لم يحقق مطالبهم.







