علاوي يدعو لحوار صريح مع المتظاهرين

دعا محمد توفيق علاوي إلى فتح حوار صريح مع المتظاهرين السلميين، وذلك بعد توليه رئاسة الوزراء بشكل رسمي، كما تعهد بتشكيل حكومة بعيدة عن المحاصصة.



والجدير بالذكر أن محمد توفيق علاوي أعلن، اليوم السبت، عن تكليفه من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح بتشكيل الحكومة، وفيما دعا المتظاهرين الى الاستمرار بالتظاهرات، أكد أنه لا يستحق المنصب إذا لم يحقق مطالبهم.

