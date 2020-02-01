أول تعليق من أمريكا على تكليف علاوي بتشكيل الحكومة

أصدرت السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم السبت، بيان بشأن تكليف محمد توفيق علاوي تشكيل الحكومة الجديدة.

وقالت السفارة في البيان إن الظروف الراهنة في العراق والمنطقة تتطلب وجود حكومة مستقلة ونزيهة، معتبرة أن ترشيح علاوي كرئيس وزراء جديد يجب أن يتم متابعته بجهود حقيقة لضمان تحقيق الهدف.

وأكد البيان أن "تتطلب الظروف الراهنة في العراق والمنطقة وجود حكومة مستقلة ونزيهة ملتزمة بتلبية احتياجات الشعب العراقي"، معتبرة أن "ترشيح محمد توفيق علاوي كرئيس وزراء جديد للعراق يجب أن يتم متابعته بجهود حقيقة لضمان تحقيق هذا الهدف".



وأضافت أن "الولايات المتحدة تعتبر أن أمن العراق أمر حيوي وستعمل مع الحكومة الجديدة فور تشكيلها لتهيئة الظروف لعراق مستقر ومزدهر وذو سيادة".



الجدير بالذكر أن محمد توفيق علاوي أعلن، اليوم السبت، عن تكليفه من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح بتشكيل الحكومة، وفيما دعا المتظاهرين الى الاستمرار بالتظاهرات، أكد أنه لا يستحق المنصب إذا لم يحقق مطالبهم.