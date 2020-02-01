رسالة قوية من عبد المهدي لعلاوي



وجاءت الرسالة وفقا لما ذكره بيان عبد المهدي:-



"الاخ المكرم المهندس محمد توفيق علاوي



ابارك لنفسي اولا ولشخصكم الكريم ثانية، لما تم من اتفاق سياسي لتكليفكم بمهمة رئيس مجلس الوزراء.



لعله شرف عظيم ان يتصدى المرء لخدمته وطنه في هكذا وقت معقد وفيه تحديات جمة وأنني على ثقة عالية بمقدرتكم ووطنيتكم ونواياكم المخلصة من زمن مقارعة النظام المقبور.



الا انني أخشى ان يتكرر معكم ما تم معي من ان تكون حكومتي ضحية الانقسام السياسي الحاد فضلا الصراع غير الشريف على المواقع والمناصب فأنني ادعو لك مخلصا بالتوفيق وان تضع تجربتنا والقوى التي أجهضت النجاح الذي تقدمنا به فالقوم ذات القوم.



كما ادعو جنابك لتقديم الحكومة الجديدة بأسرع وقت للبرلمان كي تمضي المصادقة عليها ويتم تسليمكم الأمانة بشكل رسمي".



والله ولي التوفيق



عادل عبد المهدي