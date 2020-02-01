عبدالمهدي يهنئ علاوي برئاسة الوزراء هاتفيا

كما اتفق الطرفين على اللقاء في أول فرصة ممكنة للعمل سوية بما يناسب متطلبات مرحلة التكليف ونجاح العملية الديمقراطية على أفضل وجه. Copy أخبار متعلقة العاهل الاردني يؤكد تضامنه مع العراق وحكومته وشعبه في مواجهة التحديات عبدالمهدي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون . رئيس الجمهورية يتلقى اتصالاً من رئيس الوزراء الإيطالي عبد المهدي والرئيس الفرنسي يتبادلان هاتفيا وجهات النظر في مسألة انسحاب القوات الأجنبية من العراق عبدالمهدي يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الفرنسي عبد المهدي يهنئ أمير دولة الكويت ورئيس مجلس الوزراء بتكليف الحكومة الجديدة