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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 01 شباط 2020 08:43 م

مقتدى الصدر : الشعب هو من أختار "توفيق علاوي" رئيسآ لوزرائه

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اعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، بان الشعب هو من اختار رئيساً لوزرائه، فيما قرر منع كل من ينتمي له بأن يزج نفسه بالحكومة.

حيث قال  "مقتدى الصدرالصدر"  في تغريدة على موقعه في "تويتر" "اليوم سيسجل في تاريخ العراق بأن الشعب هو من اختار رئيسا لوزرائه وليس الكتل.. وهذه خطوة جيدة ستتعزز بالمستقبل".

وأضاف :"اليوم، نحن الثوار ملزمون بالإستمرار بالتظاهر السلمي، من أجل إكمال الكابينة الوزراية المستقلة، النابعة من الشعب وإلى الشعب. اليوم نأمل من الأخ محمد علاوي أن لا يستسلم للضغوطات الخارجية والداخلية، وأن يعلن عن برنامجه، ويسرع في البدء بالانتخابات المبكرة، وأن يسعى إلى سيادة العراق واستقلاله، بما يحفظ للبلد مكانته وقراره وهيبة قواته الأمنية 

وأوضح الصدر، :"اليوم أعلن عن منع كل من ينتمي لي أن يزج نفسه بالحكومة، وأن لا يؤثر لا من قريب ولا من بعيد في تشكيلها".

وتابع، :"نعم إن أراد دعماً لتقويته بصورة مستقلة، فأنا والشعب مستعدون لذلك. أتمنى أن يكون تكليف رئيس الجمهورية للأخ محمد علاوي مقبولا ومرضيا من الشعب، وأن يتحلوا بالصبر، ويستمروا على نهجهم السلمي في تظاهراتهم من أجل العراق".

وبيّن الصدر، :"إن فشل في تشكيل حكومته، فنحن مع الشعب ضد الطائفية والعرقية والحزبية والفئوية والفساد".

ومن جانبه قد أعلن محمد توفيق علاوي، اليوم السبت، عن تكليفه من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح بتشكيل الحكومة، وفيما دعا  المتظاهرين الاستمرار بالتظاهرات،

مؤكدا  أنه لا يستحق المنصب إذا لم يحقق مطالب المتظاهرين.

 

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أخر تعديل: السبت، 01 شباط 2020 08:47 م
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