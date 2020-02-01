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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 01 شباط 2020 08:34 م

وزير اتصالات سابق.. من هو محمد توفيق علاوي المكلف بتشكيل الحكومة ؟

توفيق علاوي
كلف الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم السبت، وزير الاتصالات السابق محمد توفيق علاوي برئاسة الحكومة الجديدة.

وأعلن محمد توفيق علاوي، تكليفه من قبل الرئيس برهم صالح بتشكيل حكومة جديدة، وذلك بعد ساعات من انتهاء مهلة الرئيس العراقي التي منحها للقوى السياسية للتوافق على مرشح لرئاسة الحكومة.

مشواره التعليمي؛ بدأه في العراق حيث أنهى توفيق علاوي؛ دراسته الابتدائية والمتوسطة والثانوية في بغداد والتحق بعدها بجامعة بغداد كلية الهندسة المعمارية وفي السنة النهائية اضطر لترك العراق وتوجه إلى لبنان بعد موجة الاعتقالات في بداية عام 1977 على أثر أحداث الأربعين، وهناك التحق بالجامعة الأمريكية في بيروت ونال شهادة البكالوريوس في هندسة العمارة عام 1980.

انتخب عضوا في مجلس النواب العراقي منذ بداية عام 2006 حتى تعيينه وزيرا للاتصالات منتصف عام 2006 حيث استمر في المنصب حتى نهاية عام 2007.

التحق مرة أخرى بمجلس النواب عوضا عن النائبة المتوفاة السيدة عايدة عسيران عام 2008 حتى انتخابات عام 2010 التي أعيد فيها انتخابه نائبا برلمانيا؛ ثم تم تعيينه من جديد وزيرا للاتصالات نهاية عام 2010؛ إلا أنه استقال في عام 2012 احتجاجا على ما قيل حينها عن ”تدخلات سياسية من قبل المالكي تعرقل عمل الوزارة“.

وفيما يتعلق بنشاطه المهني، فقد شارك علاوي في تأسيس معمل "توفيق علاوي" لإنتاج الأسلاك والكابلات الكهربائية في أبوغريب في العراق (pvc)، فضلا عن صناعات الموزايك والبلاستيك في العراق، قبل أن تتم مصادرة جميع أمواله وأموال عائلته من قبل نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، حسب ما ذكرت وكالة الانباء العراقية.
كما أسس علاوي شركة لصناعة "أقراص first call المدمجة" في بريطانيا، وعمل في مجال التصميم المعماري والمقاولات والتجارة في بريطانيا ولبنان.
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أخر تعديل: السبت، 01 شباط 2020 08:40 م
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