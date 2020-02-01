عبد المهدي : يبعث رسالة الى محمد توفيق علاوي بعد إعلان تكليفه برئاسة الوزراء

وقال عبد المهدي، في رسالته: "ابارك لنفسي اولا ولشخصكم الكريم ثانية، لما تم من اتفاق سياسي لتكليفكم بمهمة رئيس مجلس الوزراء"

وأضاف: "لعله شرف عظيم ان يتصدى المرء لخدمته وطنه في هكذا وقت معقد وفيه تحديات جمة وأنني على ثقة عالية بمقدرتكم ووطنيتكم ونواياكم المخلصة من زمن مقارعة النظام المقبور".

واردف: "الا انني اخشى ان يتكرر معكم ما تم معي من ان تكون حكومتي ضحية الانقسام السياسي الحاد فضلا الصراع غير الشريف على المواقع والمناصب".

واكمل: "فإنني ادعو لك مخلصا بالتوفيق وان تضع تجربتنا والقوى التي اجهضت النجاح الذي تقدمنا به فالقوم ذات القوم".

ودعا عبد المهدي، علاوي "لتقديم الحكومة الجديدة بأسرع وقت للبرلمان كي تمضي المصادقة عليها ويتم تسليمكم الامانة بشكل رسمي".

بعث رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، برسالة تهنئة الى محمد توفيق علاوي بعد إعلان تكليفه برئاسة الوزراء.