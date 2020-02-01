بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 01 شباط 2020
آخر الأخبار
توفيق علاوي يشكر صالح لتكليفه بتشكيل الحكومة ويتعهد بالتهيئة لإجراء انتخابات مبكرة متظاهرو التحرير: نرفض وجوه الطبقة السياسية جميعاً والساحة بيتا للعراقيين جميعاً اتفاق على تولي علاوي منصب رئاسة الوزراء ويتوجه إلى قصر السلام.. والهاشمي: سيجلب المزيد من الانسدادات مصر تصدر أحكاما بإعدام 37 إرهابيا من بينهم عشماوي القادم من ليبيا في قضية أنصار بيت المقدس الكويت تسلم 19 سجينا إيرانيا لطهران زلزال جديد بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر يضرب شرقي تركيا التميمي: 25 شكوى في المحاكم الدولية ضد مسؤولين عراقيين متورطين بقتل المتظاهرين الدهلكي: 350 عائلة نازحة لا تستطيع العودة لمنازلها بسبب سيطرة الميليشيات للمرة الثانية خلال أسبوع.. طائرة إيرانية تنحرف عن مسارها أثناء الهبوط داغر: نظام الطائفية والمحاصصة الذي يدافع عنه أحزاب السلطة قبره المتظاهرون
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 01 شباط 2020 07:15 م

أول خطاب من محمد توفيق علاوي بعد تكليفه بالحكومة

محمد توفيق علاوي


خرج محمد توفيق علاوي مباشرة بعد تكليفه برئاسة وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، في مقطع فيديو على حسابه في تويتر، مخاطبا المتظاهرين.

وقال علاوي  الذي سبق وأن رفضه المتظاهرون، في الفيديو "بعدما كلفني رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، قررت أول شيء أحكي معكم".
وأضاف "لولا تضحياتكم ما كان سيطرأ أي تغيير في البلد.. أنا مؤمن بكم ولهذا سأطلب منكم الاستمرار في المظاهرات".


وتابع "أريدكم أن تكونوا معي لنواصل التغيير.. أنا موظف عندكم وعلي أمانة كبيرة.. لا توقفوا التظاهرات إذا لم تحصلوا على ما تريدون".
وتعهد علاوي بحماية المتظاهرين، قائلا "لازم نحميكم بدل ما نقمعكم"، داعيا المتظاهرين إلى مواصلة التظاهر إلى أن "نحاسب القتلة ونعوض أسر الضحايا ونعالج الجرحى ونحدد موعد الانتخابات وقانون الاتنخابات ونرجع هيبة القوات الأمنية ونصلح الاقتصاد ونحارب الفساد".
وختم حديثه بالقول "إذا لم أحقق مطالبكم فأنا لا أستحق هذا المنصب".

وأعلن الرئيس العراقي برهم صالح، السبت، تكليف وزير الاتصالات السابق محمد توفيق علاوي برئاسة الحكومة الجديدة.
وكان الرئيس العراقي قد أمهل الكتل النيابية حتى السبت، لترشيح رئيس للوزراء، قائلا إنه سيختار شخصية يرضى بها الشارع إذا لم يتلق ردا من الكتل.


أخبار متعلقة
أخر تعديل: السبت، 01 شباط 2020 07:19 م
إقرأ ايضا
مظاهرات

الشارع ينتفض.. الشعب العراقي يعلن رفضه لـ "علاوي" 01 شباط 2020 09:28 م

توفيق علاوي

عبدالمهدي يهنئ علاوي برئاسة الوزراء هاتفيا 01 شباط 2020 08:49 م

262px-Moqtada_Sadr

مقتدى الصدر : الشعب هو من أختار "توفيق علاوي" رئيسآ لوزرائه 01 شباط 2020 08:43 م

توفيق علاوي

وزير اتصالات سابق.. من هو محمد توفيق علاوي المكلف بتشكيل الحكومة ؟ 01 شباط 2020 08:34 م

gvnvbnmgfjgf

عبد المهدي : يبعث رسالة الى محمد توفيق علاوي بعد إعلان تكليفه برئاسة الوزراء 01 شباط 2020 08:14 م

محمد توفيق علاوي

بعد تكليفه بتشكيل الحكومة.. نكشف اتفاق علاوي و عبد المهدي خلال المرحلة المقبلة 01 شباط 2020 08:09 م

20161026105235992

المبعوث الامريكي السابق : توفيق علاوي". خيار قوي" ويستحق الدعم الكامل والمبكر 01 شباط 2020 07:32 م

Faiq_Al_Sheikh_Ali__January_2018

عضو مجلس النواب : تكليف علاوي جريمة بحق العراق كونه نسخة مطابقة لـ "عبد المهدي" 01 شباط 2020 07:14 م

التعليقات