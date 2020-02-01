عضو مجلس النواب : تكليف علاوي جريمة بحق العراق كونه نسخة مطابقة لـ "عبد المهدي"



اكد عضو مجلس النواب، فائق الشيخ علي، اليوم السبت، ان تكليف محمد توفيق علاوي جريمة بحق العراق، كونه نسخة مطابقة لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

وقال الشيخ علي في تغريدة على صفحته الشخصية في تويتر ان "محمد توفيق علاوي ليس اهلا أهلاً لتشكيل الحكومة"، مؤكدا ان "الاخير جاءت به ايران وذيولها، وما تكليفك إلا جريمة بحق العراق وشعبه".

واضاف، ان "ثار العراقيون وقدموا آلاف الشهداء والجرحى، ليس من أجل استبدال عادل عبد المهدي بك، فأنت نسخة مطابقة له، جبناً وتفاهة!"، لافتا الى انه "المتظاهرين ثاروا من أجل كرامة وطن والخلاص من التبعية.

مختتما تغريدته بتهديد مبطن "أرحل وإلّا!".



