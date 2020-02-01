قوات الشرطة تلقي القبض على إرهابيين مطلوبين في الموصل وديالى

ووفقا لبيان الوزارة، الذي أكد أن فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى، وبناءً على معلومات دقيقة، ومن خلال البحث والتحري وإصدار مذكرات قبض من قبل قاضي التحقيق المختص، تمكن من القاء القبض على ( 6 ) عناصر من عصابات داعش الارهابية، وضبط عجلة تعود لأحدهم، وكان اثنان منهما يعملان فيما يسمى بالامنية، والآخر كان يعمل فيما يسمى بالشرعية، والبقية كانوا يعملون بصفة مقاتل فيما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل.



وأضاف البيان أنه تم القبض عليهم في مناطق وأحياء (القاهرة والنهضة والعربي وعدن) في الجانب الايسر لمدينة الموصل.



