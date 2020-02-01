توفيق علاوي: يعلن عن تكليفه بتشكيل الحكومة

أعلن محمد توفيق علاوي، السبت، عن تكليفه من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح بتشكيل الحكومة، وفيما دعا المتظاهرين الى الاستمرار بالتظاهرات، أكد أنه لا يستحق المنصب إذا لم يحقق مطالب المتظاهرين.

وقال علاوي ، إنه "بعد ان كلفني رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة قبل قليل، أردت ان اخاطب المتظاهرين بشكل عام"، مبيناً أنه "لولا شجاعتكم لما كان هناك تغييراً في البلد، تحملتم الكثي وصبرتم كثيراً، وأنا مؤمن بكم واطلب منكم الاستمرار في التظاهرات".









