تيار الحكمة: نتمنى من القوى التى اختارت توفيق علاوي أن تتحمل مسؤولياتها امام الشعب





أكد عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني، "فادي الشمري" اليوم السبت، وجود توافق بين القوى السياسية على ترشيح ‎محمد توفيق علاوي لرئاسة الوزراء.



وقال الشمري في تغريدة على صفحته بموقع "تويتر"، إن هناك "توافقا بين القوى الكبيرة على ترشيح ‎محمد توفيق علاوي رئيسا للوزراء".



وأضاف الشمري: "اتمنى على القوى التي رشحته ان تتحمل مسؤولياتها امام الشعب وعدم التنصل عنه كما جرى مع سابقه، وان توفر الدعم والاسناد لتشكيل حكومة مستقلة بعيدا عن التدخلات وتكون ملتزمة بتحقيق شروط وتوجيهات المرجعية".



ومن جانبه أعلن النائب" عبود العيساوي "اليوم السبت، أن رئيس الجمهورية برهم صالح، طلب لقاء عدد من النواب المستقلين في اجتماع بالقصر الرئاسي لبحث المستجدات الأخيرة، بينها ملف حسم رئاسة الحكومة"، مشيراً إلى "وجود مشاورات مكثفة من المؤمل يتم فيها حسم ملف رئاسة الوزراء اليوم".



وفي غضون ساعات، تنتهي مهلة رئيس الجمهورية برهم صالح، التي وجهها الأربعاء (29 كانون الثاني 2020) الى القوى السياسية، بشأن تكليف رئيس الوزراء الجديد، إذا لم تتوصل الاخيرة، لمرشح بديل عن رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي.