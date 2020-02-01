تكليف محمد توفيق علاوي برئاسة الحكومة سيتم.... اليوم بعد "الثامنة مساء"

أكد مصدر ، السبت، بأن تكليف محمد توفيق علاوي برئاسة الحكومة سيتم اليوم بعد الثامنة مساءً.

قائلا في حديثه إن "موعد تكليف محمد توفيق علاوي سيتم اليوم الثامنة مساءً"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.



وكشف " عن عزم رئيس الجمهورية برهم صالح ، تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة بعد توافق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس تحالف الفتح هادي العامري عليه.