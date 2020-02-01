متظاهرو التحرير: نرفض وجوه الطبقة السياسية جميعاً والساحة بيتا للعراقيين جميعاً

أصدر متظاهرو ساحة التحرير، اليوم السبت، بياناً أوضحوا فيه عدة نقاط كانوا قد أكدوا عليها في مرات سابقة، مؤكدين أن الساحة بيت للعراقيين الساخطين جميعاً على ما وصل إليه حال وطننا".

وقال المتظاهرون في بيان، إن "استجابةً للمتغيرات الحالية في وطننا وفي ساحات الاعتصام يجب أن نؤكد النقاط التالية التي ذكرناها في أوقات سابقة وهي ان الثورة لم تنحرف عن مسارها أبداً ومنذ بدايتها، حيث كانت تكرر دائما رفضها التام لوجوه الطبقة السياسية جميعاً، ورفض التدخلات الخارجية بكافة اشكالها".

وأضافوا أنه "لا قيادة للثورة، فالثورة شبابية خالصة لم يستطع احد تجييرها لصالحه حتى اليوم، وهم وحدهم من قرر جميع الخطوات الماضية، وسيقررون المستقبلية ايضاً، بلا وصايةٍ من أحد سوى المتظاهرين نفسهم، فكلهم قادة، وكلهم قاعدة".

وتابعوا "كانت الساحة وما زالت بيتاً للعراقيين جميعاً، الساخطين على ما وصل اليه حال وطننا، لذا ليس لاحد السلطة في رفض وقبول المشاركة والحضور فيها، الجميع مرحب به بشرط ان يكون عراقياً خالصاً غير مجير لمصلحة غير مصلحة العراق العامة، التي لا شأن لها بالمصالح الشخصية والحزبية الضيقة".

وأشاروا إلى "اننا تعرضنا في ساحات الاعتصام ومنذ اليوم الأول لشتى انواع التهديدات، وتحوّل كثير من هذه التهديدات الى افعال حقيقية بالإضافة الى استشهاد ما يقارب ٧٠٠ شاب، وجرح 21 الف، وكل هذه السلسلة من التهديدات لن تغير موقفنا ابدا".

وأكد البيان أنها "ستزيدنا اصراراً، إلى نهاية الطريق، فالتهديدات الإضافية ليست شيئاً جديداً، ومَن تواجد لأكثر من 100 يوم، في أخطر بقعة في العراق، نظراً للقمع السلطوي، لن تثنيه ألاعيب إضافية من هذا الطرف أو ذاك".