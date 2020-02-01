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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 01 شباط 2020 04:08 م

الدهلكي: استمرار الاهمال الحكومي لملف النازحين امر لايمكن السكوت عليه

رعد الدهلكي
قال رئيس لجنة العمل والهجره والمهجرين البرلمانية النائب رعد الدهلكي، ان استمرار الاهمال الحكومي لملف النازحين وتعامل الدوائر المعنية بهذا الملف على انه  ملف ثانوي هو امر لايمكن السكوت عليه، محذرا من اجراءات رادعة بحال عدم ايجاد الوسائل الكفيلة بحفظ حياة المواطنين وكرامتهم وتوفير ابسط سبل العيش والامان لهم.

واوضح الدهلكي في بيان  ان "الاهمال الحكومي وعدم اكتراثها بعوده النازحين الى مناطقهم الامنه كان سببا في وفاة طفلة بعمر ثلاث سنوات مع فتاة بعمر 18 عاما حرقا داخل خيمتهم في منطقة الحبانية غربي العراق"، مبينا ان "تلك العوائل والبالغ عددها نحو 350 عائلة والتي هربت من بطش المليشيات التي تسيطر على مناطقهم المحررة وتمنعهم من العودة اليها في صمت وتخاذل حكومي لم نسمع به او نراه الا في العراق الاسير لتلك المليشيات".

واضاف الدهلكي، ان "هذا الوضع  المخزي لا يمكن السكوت عليه اكثر، كما ان كرامة الشعب وارواحهم اغلى لدينا من تلك المليشيات ومن يقودها او يصفق لها  او يمنحها الشرعية"، مشددا على ان "مجلس النواب والوزارات المعنية بملفي النازخين والامن عليهم جميعا وضع النقاط على الحروف واتخاذ قرار بحفظ سيادة العراق و الوقوف ضد من يمنع عوده النازحين.
ع د
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