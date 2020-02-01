الصحة النيابية : ارتفاع كبير في الحالات السرطانية في المحافظات الجنوبية

كشفت لجنة الصحة والبيئة النيابية، عن وجود ارتفاع كبير في الحالات السرطانية المكتشفة حديثا في المحافظات الجنوبية نتيجة المخلفات الحربية.



وقال عضو اللجنة فالح الزيادي في تصريح صحفي :" ان هناك ارتفاعا كبيرا في الحالات السرطانية المكتشفة ، لاسيما جنوبي العراق" ، مبينا :" ان اهم المشاكل التي تعترض الواقع البيئي والصحي في العراق هي مخلفات الحروب ، سواء كانت مخلفات تقليدية او غير تقليدية ".



واضاف الزيادي :" ان المخلفات الحربية الاشعاعية تعتبر من اهم التحديات التي تواجه البلاد ".

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