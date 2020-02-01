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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 01 شباط 2020 04:01 م

عالية نصيف تحذر من " مافيا المستشارين " !

عالية نصيف


حذرت عضو مجلس النواب عالية نصيف، من استمرار ما سمتها  (مافيا المستشارين) بالتلاعب بمقدرات الشعب العراقي امام  انظار الجهات الحكومية ، مطالبة الجهات الرقابية بفتح تحقيق على اعلى المستويات في جولة التراخيص الخامسة والجولات التي قبلها وعقود الكهرباء ومحاسبة المتورطين فيها .

وقالت نصيف في بيان صحفي :" هناك مافيا عميقة لنهب ثروات الشعب من خلال مستشارين يعملون لمصلحة جهات خارجية تتلاعب بمقدرات العراق، مثل المدعو سالم الجلبي عراب عقود النفط والكهرباء والذي يتدخل في كل العقود الدولية، وصديقه غسان الاشقر صاحب الشركة الوهمية الكندية التي احيل اليها عقد انبوب النفط العراقي الاردني ".

ع د

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