ردا على المرجعية .. الشريفي : اجراء انتخابات مبكرة مستبعد في الظرف الراهن

استبعد الرئيس الاسبق للدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات، مقداد الشريفي، امكانية اجراء انتخابات مبكرة في ظل عدم اكتمال المستلزمات اللازمة لذلك.



وقال الشريفي في تصريح صحفي :" ان المرجعية تمثل ضغطاً قوياً على الكتل السياسية لكي تبدأ الاجراءات المطلوبة في هذا السياق ، غير ان الظروف الفنية ليست جاهزة لاجراء انتخابات في وقت مبكر ".



واوضح الشريفي :" ان هناك مشاكل كثيرة في قانون الانتخابات الجديد لم تحل بعد، فضلاً عن مسائل كثيرة تتعلق بوضع مفوضية الانتخابات التي تحتاج الى وقت طويل لكي تكون مستعدة لاجراء مثل تلك الانتخابات ".



وكانت المرجعية الدينية اكدت، امس الجمعة، ان اجراء انتخابات مبكرة هو الكفيل بانهاء حالة الانقسام التي يعيشها البلد، مبينة ان البرلمان القادم الذي ينبثق عن تلك الانتخابات هو الكفيل باتخاذ القرارات المصيرية.

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