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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
إيهاب الجبوري السبت، 01 شباط 2020 03:58 م

اتفاق على تولي علاوي منصب رئاسة الوزراء ويتوجه إلى قصر السلام.. والهاشمي: سيجلب المزيد من الانسدادات

محمد توفيق علاوي

كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم السبت، عن اتفاق القوى السياسية على تكليف محمد توفيق علاوي بمنصب رئيس الوزراء، مبينا أن هذا الاتفاق نهائي وبموافقة جميع الأطراف.

وقال المصدر في تصريح صحفي، إن القوى السياسية اتفقت على تولي محمد توفيق علاوي منصب رئاسة الحكومة المؤقتة.

وأضاف أن هذا الاتفاق جاء بعد محاورات عدة من ليل أمس حتى اليوم وسيقدم علاوي بعد ساعات قليلة.

كما توجه المرشح لرئاسة الوزراء، محمد توفيق علاوي، إلى قصر السلام في بغداد من أجل إعلان تكليفه رسمياً لرئاسة الحكومة الانتقالية.

وقال مصدر في رئاسة الجمهورية، إن "محمد توفيق علاوي، توجه إلى قصر السلام في بغداد قبل قليل".

وأوضح أن "رئيس الجمهورية سيعلن خلال الساعات المقبلة عن ترشيح علاوي رسمياً لرئاسة الحكومة الانتقالية".

من جانبه، يرى الخبير الاستراتيجي هشام الهاشمي، أن اختيار محمد توفيق علاوي لرئاسة الوزراء سيجلب المزيد من الانسدادات، مبيناً أن الأحزاب المسيطرة على البيت السياسي الشيعي تعيش بقطيعة عن المتظاهرين.

وقال الهاشمي في تغريدة على حسابه في تويتر، إن "اختيار المهندس محمد توفيق علاوي سيجلب المزيد من النحس والانسدادات في حلحلة أزمة التظاهرات بعد 4 شهور من التضحيات".

وأضاف: "كأن الأحزاب المسيطرة على البيت السياسي الشيعي تعيش بقطيعة عن الشارع المتظاهر في المحافظات الجنوبية والوسطى من العراق.. رحم الله شهداء تظاهرات تشرين".


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