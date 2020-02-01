مصر تصدر أحكاما بإعدام 37 إرهابيا من بينهم عشماوي القادم من ليبيا في قضية أنصار بيت المقدس

أصدر القضاء المصري، اليوم السبت، أحكاما بالإعدام على 37 إرهابيا في القضية التي تعرف باسم "أنصار بيت المقدس"، من بينهم الإرهابي هشام عشماوي.

وحسب وسائل إعلام مصرية، "قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إحالة هشام العشماوي وآخرين للمفتي في قضية تنظيم أنصار بيت المقدس، لارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت عدة منشآت أمنية" كما حددت المحكمة، جلسة الثاني من آذار المقبل، للنطق بالحكم.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، "ارتكاب جرائم تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات".

وضمت الـ 54 جريمة التي وجهت للمتهمين العديد من الوقائع ما بين القتل والتفجير وتخريب الممتلكات العامة، ضمت الجرائم 49 واقعة قتل لضباط وأفراد شرطة ومواطنين ولعل أبرزها اغتيال المقدم محمد مبروك والرائد أبو شقرة، واللواء محمد السعيد بمديرية امن القاهرة، كما ضمت وقائع تفجير 3 مديريات أمن أبرزها تفجير مديرية أمن القاهرة، وتخريب 25 منشأة عامة وخاصة ما بيت مباني شرطة ومساجد وكنائس.