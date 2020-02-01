التميمي: 25 شكوى في المحاكم الدولية ضد مسؤولين عراقيين متورطين بقتل المتظاهرين

أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم السبت، أن هناك 25 شكوى قدمت إلى المحاكم الدولية على مسؤولين عراقيين يحملون جنسيات أجنبية لتورطهم بقتل المتظاهرين.

وقال التميمي في تصريح صحفي، رغم أن العراق غير منظم إلى اتفاقية روما 1998 الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية، إلا ان هذه الشكاوى تعتبر نقطة تحول خطير ويمكن لمجلس الأمن إحالة هذا الملف إلى هذه المحكمة وفق صلاحياته الواسعة في ميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف التميمي: أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم وفق المادة 28 من قانون هذه المحكمة، مبينا أن الأمم المتحدة تتدخل عندما تعجز قوانين الدول عن حل مشاكلها وتتفاقم.