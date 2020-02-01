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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 01 شباط 2020 01:54 م

الدهلكي: 350 عائلة نازحة لا تستطيع العودة لمنازلها بسبب سيطرة الميليشيات

رعد-الدهلكي-1

أكد رئيس لجنة العمل والهجرة والمهجرين البرلمانية النائب رعد الدهلكي، أن استمرار الإهمال الحكومي لملف النازحين وتعامل الدوائر المعنية بهذا الملف على أنه  ملف ثانوي أمر لا يمكن السكوت عليه.

وحذر في بيان، "من إجراءات رادعة بحال عدم إيجاد الوسائل الكفيلة بحفظ حياة المواطنين وكرامتهم وتوفير ابسط سبل العيش والامان لهم".

وأضاف الدهلكي، أن "الاهمال الحكومي وعدم اكتراثها بعوده النازحين الى مناطقهم الامنة كان سببا في وفاة طفلة بعمر ثلاث سنوات مع فتاة بعمر 18 عاما حرقا داخل خيمتهم في منطقة الحبانية غربي العراق"، مبينا ان "تلك العوائل والبالغ عددها نحو 350 عائلة والتي هربت من بطش المليشيات التي تسيطر على مناطقهم المحررة وتمنعهم من العودة اليها في صمت وتخاذل حكومي لم نسمع به او نراه الا في العراق الاسير لتلك المليشيات".

وتابع، أن "هذا الوضع  المخزي لا يمكن السكوت عليه اكثر، كما ان كرامة الشعب وارواحهم اغلى لدينا من تلك المليشيات ومن يقودها او يصفق لها  او يمنحها الشرعية"، مشددا على ان "مجلس النواب والوزارات المعنية بملفي النازخين والامن عليهم جميعا وضع النقاط على الحروف واتخاذ قرار بحفظ سيادة العراق و الوقوف ضد من يمنع عوده النازحين".

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