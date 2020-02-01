نجم دولي سابق : وجود "النجوم"في اتحاد الكرة أمر ضروري

أكد
النجم الدولي السابق ليث حسين :" ان وجود النجوم في ادارة الاتحاد العراقي لكرة القدم،
اصبح امراً ضرورياً ".
وقال حسين في تصريح صحفي :" ان نجوم الكرة العراقية يجب ان يتواجدوا في رئاسة الاتحاد المقبل لكرة القدم، اذ اصبح تواجدهم امرا ضروريا خدمة للكرة العراقية".
واوضح :" ان اللاعبين الدوليين السابقين، بامكانهم تسخير خبراتهم من اجل قيادة دفة الكرة العراقية نحو بر الامان ، ومعالجة الاخطاء التي وقعت بها الاتحادات السابقة ".
يذكر ان الاتحاد العراقي لكرة القدم سيشكل هيئة مؤقتة ، تمهيداً لاجراء انتخابات جديدة.
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