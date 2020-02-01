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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 01 شباط 2020 12:27 م

نجم دولي سابق : وجود "النجوم"في اتحاد الكرة أمر ضروري

اتحاد الكرة

أكد النجم الدولي السابق ليث حسين :" ان وجود  النجوم في ادارة الاتحاد العراقي لكرة القدم، اصبح امراً ضرورياً ".

وقال حسين في تصريح صحفي :" ان نجوم الكرة العراقية يجب ان يتواجدوا في رئاسة الاتحاد المقبل لكرة القدم، اذ  اصبح تواجدهم امرا ضروريا  خدمة للكرة العراقية".

واوضح :" ان اللاعبين الدوليين السابقين، بامكانهم تسخير خبراتهم من اجل قيادة دفة الكرة العراقية نحو بر الامان ، ومعالجة الاخطاء التي وقعت بها الاتحادات السابقة ".

يذكر ان الاتحاد العراقي لكرة القدم  سيشكل هيئة مؤقتة ، تمهيداً لاجراء انتخابات جديدة.

ع د

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