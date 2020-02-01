خبير قانوني : الكرة العراقية مهددة بالتجميد .. لهذا السبب

حذر الخبير القانوني ،المحامي السابق للاتحاد العراقي لكرة القدم نزار احمد من ان :" الكرة العراقية مهددة بالتجميد " .



وقال احمد في بيان صحفي :" طبقا لرسالة الاتحاد الدولي " فيفا " ، اصبح كل من رئيس ونائب رئيس الاتحاد واعضاء المكتب التنفيذي وامين السر ، رسميا ، اشخاصا طبيعيين لا يحق لهم ممارسة وظائفهم السابقة في الاتحاد ".



واضاف :" ان فيفا طلب ابلاغه باسم الشخص الذي يدير الاتحاد في الوقت الراهن ، وصفته القانونية وعنوانه.. وهذا الشخص غير موجود"، مشيرا الى :" ان هناك احتمالا بان يتجمد الاتحاد الاسبوع القادم لعدم وجود شخص او هيئة رسمية يحق لها قانونيا ادارته ".



يذكر ان الاتحاد قدم استقالة جماعية الى فيفا خلال الفترة الماضية كتسوية مع النجم الدولي السابق عدنان درجال .

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