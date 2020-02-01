بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 01 شباط 2020
آخر الأخبار
بومبيو يحذر من حصول النظام الإيراني على سلاح نووي اعتقال قيادي عراقي في تنظيم القاعدة بولاية أريزونا الأميركية هزة أرضية بقوة 3.2 على مقياس ريختر تضرب منطقة جنوبي العراق السفارة الأمريكية تطالب بغداد بخطوات جادة لحماية المتظاهرين منظمة حقوقية دولية: السلطات العراقية صعدت العنف لإخماد الاحتجاجات بالقوة المميتة آلاف العراقيون ينضمون إلى الساحات دعما لمطالب المتظاهرين علي دواي ينفي وجود أية إصابة بفيروس كورونا في ميسان تجدد نزاع عشائري في البصرة توافد العراقيين على ساحات الاحتجاج في "#مليونية_الجمعة".. ونشطاء يهاجمون "جزار البصرة" النشطاء العراقيون يتساقطون اغتيالاً واختطافاً.. وحصيلة رسمية لضحايا تلك العمليات
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 01 شباط 2020 12:25 م

خبير قانوني : الكرة العراقية مهددة بالتجميد .. لهذا السبب

كرة-القدم-دورة-فئة
حذر  الخبير القانوني ،المحامي السابق للاتحاد العراقي لكرة القدم نزار احمد من ان :" الكرة العراقية مهددة بالتجميد " .

وقال احمد في بيان صحفي :" طبقا لرسالة الاتحاد الدولي " فيفا " ، اصبح  كل من رئيس ونائب رئيس الاتحاد واعضاء المكتب التنفيذي وامين السر ، رسميا ، اشخاصا طبيعيين لا يحق لهم ممارسة وظائفهم السابقة في الاتحاد ".

واضاف :" ان فيفا طلب ابلاغه باسم الشخص الذي يدير الاتحاد في الوقت الراهن ، وصفته القانونية وعنوانه.. وهذا الشخص غير موجود"، مشيرا الى :" ان هناك  احتمالا بان يتجمد الاتحاد الاسبوع القادم لعدم وجود شخص او هيئة رسمية يحق لها قانونيا ادارته ".

يذكر  ان الاتحاد قدم استقالة جماعية الى فيفا خلال الفترة الماضية كتسوية مع النجم الدولي السابق عدنان درجال .
ع د
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
اتحاد الكرة

نجم دولي سابق : وجود "النجوم"في اتحاد الكرة أمر ضروري 01 شباط 2020 12:27 م

IMG_٢٠٢٠٠١٣١_٢٣٥٧١٠

الولايات المتحدة: تعلن حالة الطوارئ الصحية بعد تسجيل 6 اصابات... بفيروس كورونا 01 شباط 2020 01:36 ص

IMG_٢٠٢٠٠١٣١_١٧٠٨١١

"العراق " تحتل المركز التاسع بين الدول العربية من حيث سرعة الإنترنت 31 كانون الثاني 2020 06:45 م

155487614243182100

متنبئ جوي، يحذر من صقيع وأمطار غزيرة في العراق خلال اليومين المقبلين 31 كانون الثاني 2020 12:50 م

00$mohammed_deoaneaa

فريق الديوانية لن يشارك في الدوري الممتاز .. لهذه الاسباب 31 كانون الثاني 2020 11:26 ص

494581

برشلونة يهزم ليجانيس بخماسية ويتأهل لربع نهائي كأس ملك إسبانيا 31 كانون الثاني 2020 09:58 ص

824153a4-8aae-410c-b3ad-719e102330d3

الفيفا يوافق على استقالة الاتحاد العراقي 31 كانون الثاني 2020 09:47 ص

494581

ابنة بيل جيتس تعلن موافقتها على طلب الزواج من شاب مصري 31 كانون الثاني 2020 09:41 ص

التعليقات