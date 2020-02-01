أكثر من 4 مليارات دينار .. كلفة مشاريع خدمية في بعقوبة

أعلن مسؤول محلي في محافظة ديالى، عن المباشرة بتنفيذ مشاريع خدمية بكلفة اكثر من 4 مليارات دينار في بعقوبة مركز المحافظة.



وقال قائمام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في تصريح صحفي :" ان شركات محلية مختصة باشرت بتنفيذ مشاريع خدمية في قطاعات الطرق والتربية في مناطق غرب وشرق بعقوبة بكلفة تزيد عن 4 مليارات دينار”.



واوضح الحيالي :" ان المشاريع جرى تمويلها من ميزانية تنمية الاقاليم لحكومة ديالى المحلية "، مؤكدا اهمية تلك المشاريع في تلبية جزءمن احتياجات الاهالي ، خاصة وان بعقوبة بقيت سنوات دون اي مشاريع بسبب تداعيات الوضع الامني ".

