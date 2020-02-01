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السبت, 01 شباط 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 01 شباط 2020 12:19 م

بومبيو يحذر من حصول النظام الإيراني على سلاح نووي

مايك بومبيو

حذر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، اليوم السبت، من حصول النظام الإيراني على سلاح نووي.

وذكّر بومبيو، أن سلوك النظام الإيراني خطير من غير سلاح نووي وطرح تساءل كيف سوف تكون الأمور لو حصلت طهران على سلاح نووي في ظل هذا السلوك.

وكتب بومبيو على حسابه في تويتر: فرضنا عقوبات على منظمة الطاقة الذرية في إيران ورئيسها علي أكبر صالحي"، مضيفاً أن هذه المنظمة "هي اللاعب الرئيسي في التصعيد النووي والابتزاز الذي يقوده النظام الإيراني عبر البرنامج النووي.

وتابع: سلوك إيران خطير بالفعل - تخيلوا مدى سوء الوضع لو حصل النظام الإيراني على سلاح نووي.

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