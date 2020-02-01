وفاة طفل وشاب نتيجة احتراق خيمة في مخيم للنازحين في الأنبار

توفي طفل وشاب واصيب آخر بجروح جراء احتراق خيمة في احد مخيمات النازحين شرق مدينة الرمادي مركز محافظة الانبار .



وقال مصدر في شرطة الانبار :" ان خيمة في مخيم للنازحين في المدينة السياحية في الحبانية شرق مدينة الرمادي، اندلعت فيها النار بصورة مفاجئة ".



واضاف :" ان الحادث ادى الى وفاة طفل يبلغ من العمر ثلاثة اعوام وشاب واصابة آخر بجروح بليغة تم على اثرها نقله الى المستشفى ".



واضاف المصدر :" ان الدلائل الاولية للحادث تشير الى ان سببه تماس كهربائي " ، مبينا :" ان العائلة التي تسكن الخيمة مؤلفة من 7 اشخاص ".

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