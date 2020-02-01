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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 01 شباط 2020 12:06 م

البصرة لم تصرف سوى 20% من موازنتها للعام الماضي

البصرة
أكد مجلس محافظة البصرة "المنحل"  ان 80% من موازنة المحافظة للعام الماضي ستعاد لخزينة الدولة لعدم صرفها.

وقال عضو المجلس علي شداد الفارس في تصريح صحفي :" ان موازنة 2019 التي خصصت لمحافظة البصرة تصل لقرابة 4 تريليونات و500 مليار دينار ، لاكمال مشاريع قديمة وتنفيذ اخرى جديدة ".

واضاف :" ان المجلس صوت في حزيران 2019 على اكمال 560 مشروعا بموازنة المحافظة لعام 2019".
ع د
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