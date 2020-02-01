البصرة لم تصرف سوى 20% من موازنتها للعام الماضي

أكد مجلس محافظة البصرة "المنحل" ان 80% من موازنة المحافظة للعام الماضي ستعاد لخزينة الدولة لعدم صرفها.



وقال عضو المجلس علي شداد الفارس في تصريح صحفي :" ان موازنة 2019 التي خصصت لمحافظة البصرة تصل لقرابة 4 تريليونات و500 مليار دينار ، لاكمال مشاريع قديمة وتنفيذ اخرى جديدة ".



واضاف :" ان المجلس صوت في حزيران 2019 على اكمال 560 مشروعا بموازنة المحافظة لعام 2019".

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