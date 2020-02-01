لماذا انسحب وزير الداخلية من مؤتمر لوزارته بعد ربع ساعة فقط ؟

انسحب وزير الداخلية ياسين الياسري ، من مؤتمر عقدته الوزارة حول "دور الاعلام في ترسيخ مفهوم الدولة"، بحضور قادة صنوف الاجهزة الامنية، في مقر الشرطة الاتحادية ببغداد، بعد ربع ساعة فقط من بدء المؤتمر.



وقال مصدر مطلع :" كان من المفترض ان يبحث المؤتمر، الذي رعته قيادة العمليات المشتركة، تطوير الوسائل الاعلامية لتقوية ودعم "مفهوم الدولة" بحسب الدعوة التي وجهت لباحثين ومحللين في الشأن الاعلامي ".



واضاف :" ان الحاضرين غيروا هدف المؤتمر ، وناقشوا هدفا واضحا هو كيفية القضاء على التظاهرات والتعامل مع المتظاهرين بوصفهم مندسين ينفذون اجندات اقليمية ودولية وعربية، وتغذيهم اسرائيل واميركا للقضاء على النخب السياسية والاحزاب الحاكمة".



واوضح المصدر :" ان المشاركين في المؤتمر ناقشوا الواقع الامني الحالي في محافظات نينوى وكركوك والانبار ومنطقة الجزيرة ، دون الخوض في الواقع الامني للمحافظات الجنوبية التي تشهد تظاهرات تواجه بالقمع والافراط في استخدام القوة من قبل الاجهزة الامنية ".



واشار الى ان وزير الداخلية ياسين الياسري غادرالمؤتمر بعد ربع ساعة من بدئه ليتهرب من اسئلة توقع ان يطرحها المشاركون، ومثله فعل قائد لواء الرد السريع، و لم يكونا يعرفان ان من حضر المؤتمر لم يطرح اي شيء لاحقاً سوى "مساعدة الحكومة على مواجهة الاحتجاج".