اعتقال قيادي عراقي في تنظيم القاعدة بولاية أريزونا الأميركية

أكد مسؤولون أمريكيون، أن رجلاً متهماً بقتل ضابطي شرطة خلال قيادته جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة في مدينة الفلوجة العراقية، اعتقل في مدينة فينيكس بولاية أريزونا.

وذكر بيان للسلطات القضائية في أريزونا، أن "علي يوسف أحمد النوري (42 عاما) مطلوب في العراق، بتهمة قتل ضابطي الشرطة عمداً عام 2006".

وأوضح البيان أن "قاضياً عراقياً أصدر مذكرة اعتقال بحق النوري وأن الحكومة العراقية وجهت لوزارة العدل الأمريكية طلباً بتسليمه".

وأضاف أن "النوري مثُل أمام قاض اتحادي في فينيكس أمس الجمعة، في إطار إجراءات لتسليمه إلى العراق".

وأشار إلى أن "التفاصيل المذكورة في الشكوى العراقية هي اتهامات لم تثبت بعد في المحكمة".

وتابع أن "تسليم النوري يحتاج إلى موافقة محكمة أمريكية، وإن وزير الخارجية الأمريكي سيقرر بعدها ما إذا كان سيسلمه إلى العراق".

ولم يقدم البيان تفاصيل بشأن موعد دخول النوري الولايات المتحدة أو مدة إقامته في فينيكس.

وتقول الحكومة العراقية إن النوري كان زعيماً لجماعة مرتبطة بالقاعدة في الفلوجة خططت لعمليات ضد الشرطة.