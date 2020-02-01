السوداني يحمل وزراتي التربية والمالية مسؤولية تأخير تسليم رواتب موظفي التربية

حمّل عضو متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النائب المستقل محمد شياع السوداني وزراتي التربية والمالية مسؤولية تأخير تسليم رواتب شهر كانون الثاني ٢٠٢٠ إلى موظفي وزارة التربية واعضاء الهيئات التعليمية في بغداد وبعض من المحافظات ؛ .



وقال السوداني في بيان" إنه ليس هناك مسوغا منطقيا في هذا التأخير وكلنا يعرف أن عماد حياة الموظفين المعيشية هو رواتبهم وكثير منهم التزاماته واجبة الدفع منذ بداية الشهر من نحو استقطاعات القروض ومبالغ الإيجار الشهري وحالات إنسانية أخرى قد تسبب ارباكا في العمل وفي حياتهم الاجتماعية".



واضاف السوداني أن مسؤولية التأخير تقع على عاتقي كل من وزارتي التربية والمالية إذ ان واجب وزارة التربية متابعة أمر مهم مثل هذا وكذلك واجب وزارة المالية الإسراع في إنجاز واجباتها تجاه الموظفين، مؤكدا أن علاقة الدولة بالموظفين علاقة تكاملية متبادلة المنافع فلايجوز أن نطلب من الموظف عملا مخلصا في وقت نتهاون فيه عن قوت يومه وأمان حياته