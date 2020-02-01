ضبط أدوية بشرية بدون موافقات رسمية في كمرك مطار بغداد وطائرة مسيرة في كمرك مطار النجف

أعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم السبت " عن ضبط أدوية بشرية بدون موافقات رسمية في كمرك مطار بغداد الدولي"وطائرة مسيرة في كمرك مطار النجف".



وذكر بيان للهيئة " ان السلطة الكمركية في كمرك مطار بغداد الدولي ضبطت أدوية بشرية (تستخدم في قسطرة القلب والشرايين) مخالفة للضوابط والتعليمات في أمتعة احد المسافرين قادم من برلين في محاولة لأدخالها دون موافقات رسمية.



واضاف " في مركز كمرك مطار النجف الدولي تم ضبط طائرة مسيرة مخالفة للضوابط والتعليمات بصحبة احد المسافرين .

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