اللجنة الوزارية العليا لمتابعة كورونا تؤكد عدم تسجيل أي إصابة بالمرض في العراق

أكدت اللجنة الوزارية العليا لمتابعة تفشي فيروس كورونا انه لم تسجل اي حالة اصابة في العراق بهذا المرض.



وذكرت خلية الاعلام الحكومي في بيان ان اللجنة عقد اجتماعا اليوم برئاسة وزير الصحة والبيئة الدكتور جعفر صادق علاوي اليوم بحضور ممثلي الجهات والوزارات المعنية وخبراء من مكتب منظمة الصحة العالمية في العراق." مشيرة الى ان اللجنة اوصت ، بناء على المعطيات المستجدة، باتخاذ جميع الإجراءات الصحية للتأكد من سلامة جميع الوافدين من الصين بشكل مباشر او غير مباشر الى الأراضي العراقية ومن المنافذ الحدودية كافة في الوقت الحاضر لحين ورود مستجدات حول الموضوع.





واكدت اللجنة، المضي في متابعة اوضاع الرعايا العراقيين وبذل اقصى الجهود لنقلهم الى مناطق آمنة اخرى لحين التأكيد من قبل الجهات الصحية على سلامة نقلهم.



وطمأنت اللجنة المواطنين انه لم تسجل حالات إصابة عند العراقيين في الصين او في أية بقية الدول كما لم تسجل أية إصابة حالات في العراق ايضاً.



ودعت وسائل الإعلام كافة الى توخي الدقة والحذر من إثارة الاشاعات واخذ المعلومات من المراجع الصحية الرسمية .

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