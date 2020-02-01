السراجي :محاولة اغتيال الإعلامية اشتياق عادل يندرج ضمن سلسلة استهداف الإعلاميين

دان رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين، إبراهيم السراجي، محاولة اغتيال الاعلامية اشتياق عادل، .

واعتبر السراجي محاولة الاغتيال بانها تاتي ضمن سلسلة جرائم قتل تستهدف الإعلاميين، والصحفيين في العراق، على يد عصابة داخلية مجهولة دون أي ملاحقة أمنية، أو قضائية من قبل الجهات المعنية.

وأضاف، إن "الشرطة لم تفتح تحقيقاً في الحادثة مثلما لم يتم التحقيق بقضية اغتيال الأكاديمي، محمد حسين علوان، الثلاثاء الماضي ، في هجوم مسلح استهدفه بالقرب من منزله في بغداد".

ولفت رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين إلى أن قضية اغتيال الأكاديمي في الجامعة المستنصرية، أغلقت بعد نسبها إلى مجهول".

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