نائب :مجلس النواب سيبحث بجلسته المقبلة مواجهة كورونا

أعلن عضو في لجنة الصحة والبيئة النيابية، ان مجلس النواب سيبحث خلال جلسته المقبلة السبل الوقائية لمواجهة فايروس كورونا.

وقال ميران محمد، في تصريح صحفي، ، ان "مجلس النواب سيبحث خلال جلسته المقبلة، الاجراءات والاستعدادات الضرورية لمواجهة فايروس كورونا القاتل" مؤكدا ان اعضاء اللجنة النيابية سيعقدون اجتماعا قبيل عقد جلسة البرلمان لبحث السبل الكفيلة لمواجهة الفايروس".

واشار محمد الى، ان "وزارة الصحة الاتحادية مطالبة بتخصيص مبالغ مالية لتهيئة المعدات والاجهزة الطبية الضرورية وفحص الوافدين الداخلين الى البلاد عبر المطارات".