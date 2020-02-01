محمد توفيق علاوي: سأتخلى عن جنسيتي الثانية وسأشكل حكومة مستقلة تضم متظاهرين

أكد المرشح لرئاسة الوزراء، محمد توفيق علاوي، ، إنه لا يطلب من أي حزب أو كتلة سياسية ترشيحه لرئاسة الوزراء، طالبا منهم أن لا يمانعوا من ترشحه للمنصب.

وقال علاوي في منشور عبر صفحته على فيسبوك، إن "اسم محمد توفيق علاوي تم تداوله كمرشح لرئاسة مجلس الوزراء، وقد علمت ان هناك مطلباً جماهيرياً في رفض مزدوجي الجنسية من تولي هذا المنصب؛ إن أغلب الناس لا يعرفون محمد توفيق علاوي معرفة كاملة، وأحب ان ابلغ من لا يعرفني اني لست من الصنف الذي لا يفي بعهده، واعتبر عدم الايفاء بالعهد من نواقض الايمان".

وأضاف: "أسأل الله ان لا يبقيني حياً ليوم اخرج فيه من ربقة الايمان إلى ربقة الضلال وبئس المصير؛ لذلك فاني اتعهد إذا ما تم تكليفي لتولي منصب رئيس مجلس الوزراء أن اتخلى عن جنسيتي الثانية".

وتابع علاوي: "إني لا اطلب من اي حزب سياسي او اي كتلة سياسية ان ترشحني لمنصب رئيس مجلس الوزراء، ولكني اطلب منهم ان لا يمانعوا من ترشحي لهذا المنصب ويستجيبوا لرغبة المواطنين العراقيين الكرام ومن يمثلهم في ساحات الاعتصام، وأن لا يقفوا عائقاً امام تشكيل الحكومة التي لن تكون حكومة محاصصة حزبية بل حكومة من المستقلين الاكفاء والنزيهين مع مشاركة البعض من المتظاهرين السلميين على مستوى الوزراء او دون ذلك".

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