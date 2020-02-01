بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 01 شباط 2020 10:43 ص

علاوي يعتزم القيام بجولة عربية وأوربيـة لشرح حقيقة الأوضاع في العـراق

علاوي

أعلن رئيـس ائتلاف الوطنيـة  إياد علاوي انه سيجري سلسلة لقاءات في دول عربية مختلفة فضلا عن زيارته البرلمان الاوروبي لشرح حقيقة الاوضاع في العراق.

وقال علاوي في تغريدة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي ، ان "التطورات الخطيرة التي يشهدها العراق وتشهدها المنطقة ، ستكون في صلب اجتماع مجلس العلاقات العربية والدولية بصفتي نائباً اول لرئيس المجلس".

واضاف:" سنجري سلسلة لقاءات واجتماعات في دول عربية مختلفة، بالاضافة لدعوة تسلمناها من البرلمان الاوروبي لزيارتهم ، مصطحباً بعض السياسيين الوطنيين لشرح حقيقة الاوضاع في البلاد والمنطقة.

ع د

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