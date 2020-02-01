علي دواي ينفي وجود أية إصابة بفيروس كورونا في ميسان

نفى محافظ ميسان، علي دواي، وجود أية إصابة بفيروس كورونا في المحافظة.

وقال المكتب الإعلامي للمحافظ في بيان، إن "محافظ ميسان علي دواي ترأس الاجتماع الأول لأعضاء اللجنة العليا الخاصة بالإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس "كورونا"".

وأضاف، "حيث تم مناقشة العديد من المحاور واتخاذ عدة إجراءات منها: فيما يخص دائرة صحة ميسان تقرر توفير ردهة عزل خاصة بالإصابات أو الحالات المشابهة وتوفير المستلزمات الطبية الضرورية (الوقائية والعلاجية) وإعداد برنامج توعية صحية للمواطنين واستخدام شاشات العرض الموجودة في المحافظة للنشر وتوفير ميزانية طوارئ لذلك".

وتابع، "بخصوص منفذ الشيب الحدودي تقرر تفعيل دور الوحدة الطبية في المنفذ بكادر مختص وجعلها وحدة ارتكاز (فحص) للوافدين عبر المنفذ وتجهيزها بالمستلزمات الطبية".

وبين انه "حول شركة نفط ميسان تقرر منع العمال والموظفين الصينيين الموجودين في ميسان من المغادرة إلى شعار آخر ومنع دخول الوافدين من الصين إلى المحافظة وتوفير مركز حجز ابتدائي في حقلي نفط الحلفاية والبازركان والسماح لدائرة صحة ميسان بأخذ العينات من الدم واللعاب للعاملين الصينيين في حالة حجز احدهم ومخاطبة إدارة مطار البصرة لغرض تفعيل الكاميرات الحرارية كإجراء وقائي من المرض وتزويد المحافظة بالخطة الموضوعة للوقاية والعلاج والإجراءات الاستباقية من قبل دائرة صحة ميسان وشركة نفط ميسان (خطط الطوارئ) بالتنسيق مع المركز المشترك للتنسيق والرصد في المحافظة".

وقال إن "دائرة صحة ميسان ومن خلال وحدة الصحة العامة وبالتنسيق مع المستشفيات قامت بتهيئة فرق خاصة لاستقبال الحالات القادمة من الدول التي سجلت فيها إصابات مثل الوافدين إلى الشركات النفطية من دولة الصين والتي انطلق منها المرض وملئ استمارات خاصة بفحص الحالات وحسب اللوائح الصحية الدولية".

وأشار إلى أنه "تم تجهيز هذه الفرق بعدة الحماية الشخصية. كما إن هذه الفرق تقوم بعزل المصاب بصورة صحيحة وقد تم تدريب الكوادر على كيفية التعامل مع الحالات المشتبه بها ونقل الحالات التي تستوجب إلى المستشفى وعزلهم في غرف خاصة ليتم اتخاذ الإجراءات الصحية بهم، وتم عقد أكثر من ندوة علمية ودورة تدريبية من قبل الإعلام وتعزيز الصحة للعاملين في المراكز الصحية وكذلك منفذ الشيب الحدودي أيضاً حول رصد الحالات المشتبه بها وكيفية التعامل معها".

ولفت البيان، إلى أن "الإجراءات التي ذكرت أعلاه هي إجراءات وقائية واحترازية ولا توجد إي إصابة بهذا المرض في محافظة ميسان" .