بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 01 شباط 2020
آخر الأخبار
توافد العراقيين على ساحات الاحتجاج في "#مليونية_الجمعة".. ونشطاء يهاجمون "جزار البصرة" النشطاء العراقيون يتساقطون اغتيالاً واختطافاً.. وحصيلة رسمية لضحايا تلك العمليات متظاهرو ذي قار يلتقون بلاسخارت.. ويقدمون لها رسالة تتضمن ثلاثة مطالب العثور على جثة احد المختطفين السبعة في ديالى أسعار العملة الأجنبية تواصل ارتفاعها مجددا في إيران متظاهر جديد ينضم الى قافلة الشهداء في الكوت .. متأثرا بجراحه مقترح جديد لـ"الحكمة" لحسم ازمة رئيس الوزراء .. رفض من القيادات السياسية بهاء الاعرجي : القيادات السياسية تفسر خطب المرجعية حسب مصلحتها طارق حرب : الرئيس سيستخدم صلاحيته .. والاثنين اقصى موعد لتقديم المرشح عائلة رجل دين وناشط تعتقل 4 أشخاص حاولوا اغتياله في ذي قار
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 01 شباط 2020 02:38 ص

متظاهر جديد ينضم إلى قافلة الشهداء في الكوت متأثرا بجراحه

494581
استشهد أحد المتظاهرين في الكوت صباح اليوم ، متأثرا بجراح اصيب بها قبل ثلاثة ايام .

وقال مسؤول اعلام صحة واسط علي العبودي :" ان المتظاهر عمار بشار الجوراني ، الذي اصيب بطلق ناري في رأسه خلال تفريق المتظاهرين من قبل شرطة مكافحة الشغب في الكوت يوم الثلاثاء الماضي ، فارق الحياة  اليوم ".

واضاف :" ان الكوادر الطبية بذلت جهودا كبيرة في سبيل انقاذ حياته ، الا ان النزف المستمر تسبب باضعاف القلب وبالتالي وفاته ".
ع د
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
تيار الحكمة

مقترح جديد لـ"الحكمة" لحسم أزمة رئيس الوزراء .. رفض من القيادات السياسية 01 شباط 2020 02:34 ص

الخبير القانوني طارق حرب

طارق حرب : الرئيس سيستخدم صلاحيته .. والإثنين أقصى موعد لتقديم المرشح 01 شباط 2020 02:29 ص

تظاهرات النجف

منظمة حقوقية: وثقنا حالات عنف وقتل ضد المتظاهرين في بغداد 31 كانون الثاني 2020 10:12 م

مقتدى الصدر

استمرار توافد انصار التيار الصدري الى التحرير وسط بغداد 31 كانون الثاني 2020 09:46 م

Doc-P-333187-637160770262696148

العراقي: يحدد موعد التوجة إلى ساحة التحرير...... قائلاً "شدوا الرحال الآن وليس غدآ" 31 كانون الثاني 2020 07:02 م

كورونا

في غضون أشهر,, ألمانيا تتوقع تطوير علاج لفيروس 'كورونا' القاتل 31 كانون الثاني 2020 06:47 م

IMG_٢٠٢٠٠١٣١_١٧٠٨١١

"العراق " تحتل المركز التاسع بين الدول العربية من حيث سرعة الإنترنت 31 كانون الثاني 2020 06:45 م

العملة الإيرانية

أسعار العملة الأجنبية تواصل ارتفاعها مجددا في إيران 31 كانون الثاني 2020 04:08 م

التعليقات