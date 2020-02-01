متظاهر جديد ينضم إلى قافلة الشهداء في الكوت متأثرا بجراحه

استشهد أحد المتظاهرين في الكوت صباح اليوم ، متأثرا بجراح اصيب بها قبل ثلاثة ايام .



وقال مسؤول اعلام صحة واسط علي العبودي :" ان المتظاهر عمار بشار الجوراني ، الذي اصيب بطلق ناري في رأسه خلال تفريق المتظاهرين من قبل شرطة مكافحة الشغب في الكوت يوم الثلاثاء الماضي ، فارق الحياة اليوم ".



واضاف :" ان الكوادر الطبية بذلت جهودا كبيرة في سبيل انقاذ حياته ، الا ان النزف المستمر تسبب باضعاف القلب وبالتالي وفاته ".

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