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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 01 شباط 2020 02:34 ص

مقترح جديد لـ"الحكمة" لحسم أزمة رئيس الوزراء .. رفض من القيادات السياسية

تيار الحكمة
كشفت كتلة "الحكمـة" النيابية عن تقديمها  مقترحا  جديدا  لحسم ازمة ترشيح رئيس الوزراء المكـلف  بتشكيل الحكومة المؤقتة ، لكن  القيادات السياسيـة رفضت الاخذ  بذلك المقترح .

وقال النائب عن الكتلة خالد الجشعمي في تصريح صحفي  " قدمنا مقترحا جديدا لحسم ازمة اختيار مرشح رئاسة الوزراء  ، على اعتبار ان القيادات السياسية لم تتمكن من الاختيار حتى الان "، مشيرا الى وجود اربع شخصيات ( لم يسمها ) متوافق عليها .

واوضح الجشعمي  ان " المقترح يتضمن 3 آليات للحسم ، الاولى  ترك الامر لممثلي الكتل الشيعية لينتخب نوابها المرشح للمنصب  اسوة بالدورات السابقة ابان ترشيح الجعفري والمالكي في دورته الثانية ، وحتى ترشيح عادل عبد المهدي ، ومن حصل على الاغلبية منهم انذاك تم دفعه الى رئيس الجمهورية لتكليفه رسميا ".

 واضاف :" ان  الآلية الثانية  هي ان مجلس النواب هو من يختار شخصية من بين النواب بالاجماع ، و الالية الاخرى تخويل رئيس الجمهورية تكليف احدى الشخصيات للمنصب ".

واشار الى :" ان المقترح لم يلق القبول من قبل قيادات سياسية ".

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح ، امهـل الكتل السياسية مدة اربعة ايام لحسم امر ترشيح رئيس مجلس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة المؤقتة ، تنتهي في موعد اقصاه يوم غد السبت 1 شباط 2020، وبخلاف ذلك سيمارس صلاحياته الدستورية من خلال تكليف الاكثر مقبولية نيابياً وشعبيا .
ع د
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