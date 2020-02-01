طارق حرب : الرئيس سيستخدم صلاحيته .. والإثنين أقصى موعد لتقديم المرشح



اكد الخبير القانوني طارق حرب ان رئيس الجمهورية برهم صالح سيمارس صلاحيته الدستورية ويكلف شخصية لتشكيل الحكومة ، اذا لم تلتزم الكتل بتقديم مرشح ، بانتهاء الموعد المحدد يوم غد السبت .



ودعا حرب ، الكتل البرلمانية للالتزام بالانذار والتحذير ، وترشيح شخصية لمنصب رئيس الوزراء بالشروط المحددة من قبل الشارع العراقي والدستور ، توافق عليها الاغلبية من المتظاهرين والكتل والرئيس ، وليس شخصية يقبل بها طرف واحد دون الاطراف الاخرى .



واوضح في تصريح صحفي ، انه : " بخلاف ذلك سيتولى الرئيس تحديد المرشح ويكلفه في موعد اقصاه يوم الاثنين المقبل ، وسوف يصوت لصالحه في البرلمان ، ذلك لان 176 نائبا تركوا الامر لرئيس الجمهورية ولا تستطيع الكتل التي تتفاوض حالياً الوقوف امام خيارات الاخرين لقلة من يؤيدها في البرلمان ، بحيث لا تستطيع رفض مرشح رئاسة الوزراء الذي يكلفه رئيس الجمهورية".



وحذر الخبير القانوني ، من :" ان قيام الحكومة باي تصرف تعسفي ، سيؤدي الى نقل الملف العراقي الى العقوبات الدولية ، وذلك ما يلاحظ ببيان الدول الست عشرة حول الوضع العراقي وبيان الممثلة الاممية".



واوضح :" ان هناك في الدستور ما يؤيد رئيس الجمهورية في قراره ، لان المادة 76 الدستورية الخاصة بالكتلة النيابية الاكثر عددا تطبق في حالة الترشيح بعد الانتخابات ، والان الامر مختلف ، فالترشيح بعد الاستقاله وليس بعد الانتخابات كما ورد في الماده 76 ، وبالتالي الصلاحية لرئيس الجمهورية وليس للكتل التي تحدد رئيس الوزراء وتعرضه للبرلمان للتصويت عليه ".

